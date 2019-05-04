طهران: "على البحرين أن تعرف حجمها"

نصح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي السلطات البحرينية بأن يعرفوا حجمهم عند إطلاق التهديدات، ردا على تصريحات سابقة لوزير الخارجية البحريني بخصوص مضيق هرمز.

وقال موسوي ردا على سؤال لمراسل الإذاعة والتلفزيون الإيراني حول تصريحات وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة التي أكد فيها أنه لن يُسمح لإيران بإغلاق مضيق هرمز حتى ليوم واحد: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على ضمان أمن مضيق هرمز باعتباره شريان حيوي لإمدادات الطاقة بالعالم، ومصالح الشعب الإيراني محفوظة في هذا الممر الحيوي، ولكنها وبدوافع الخير وحق الجيرة تنصح مسؤولي هذا البلد (البحرين) بأن يعرفوا حجمهم وأن لا يطلقوا تهديدا أكبر منهم".

وأضاف أن الحكماء الإيرانيين قالوا قبل قرون "كيف يتسنى للذباب أن يسقط نسرا!".

وكان وزير خارجية البحرين، قد حذر إيران في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، من "السير في سياسة شفير الهاوية"، بعد تهديدها بإغلاق مضيق هرمز حال منعت من تصدير نفطها، مع تشديد العقوبات الأمريكية عليها.

وقال الوزير البحريني: "هذا تهديد صريح حقيقة لكل دول الخليج. وما زلت اعتقد أن إيران قد تفكر مليا قبل الإقدام على خطوة من هذا النوع لأنه سيكون تصعيدا خطيرا ولن يسمح له أن يستمر يوما واحدا"