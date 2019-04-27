طهران: لا تفاوض مع السعودية إلا على مسألة واحدة

نفت الخارجية الإيرانية ما ورد في وسائل الإعلام حول أن طهران طلبت عبر السعودية إطلاق مفاوضات بينها والولايات المتحدة.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريح صحفي اليوم السبت على أن ما ورد في وسائل الإعلام بهذا الخصوص "مزاعم خاطئة لا أساس لها من الصحة"، وقال: "ليس هناك أي طلب للتفاوض مع أمريكا، وفي ما يتعلق بالسعودية فليست هناك أي محادثات بين البلدين سوى بشان القضايا المتعلقة بالحج والتي تم عزلها عن القضايا والعلاقات السياسية بالتوافق بين الطرفين".

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن سياسة طهران تجاه جيرانها "واضحة تماما ومبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعايش السلمي المصحوب بالتعاون والحوار"، مضيفا أن جميع الدول المجاورة التي تأخذ في عين الاعتبار الحقائق والتطورات في المنطقة والعالم "وصلت إلى أولوية العلاقات البناءة المفعمة بالاحترام المتبادل".

ووصف موسوي السعودية بأنها دولة إقليمية مهمة، لكنها "تسلك في السنوات الأخيرة مسارا خاطئا مع نهج غير بناء"، معتبرا ذلك مصدرا للكثير من مشاكل وأزمات المنطقة.

وأعرب المتحدث عن أمل طهران في أن يعود المسؤولون السعوديون إلى "مسار طلب الخير الصادق لشعوب المنطقة"، مؤكدا استعداد طهران للتعاون في هذه الحالة.