طهران: لا نحتاج لوسطاء للتفاوض مع واشنطن

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده لا تحتاج إلى وسطاء في مفاوضاتها مع واشنطن، مشيرا إلى أن اتخاذ قرار حول الحوار يجب أن يتم على المستوى العالي.

وقال ظريف في حديثه لقناة "العالم" الإيرانية: "لقد أكدنا مرارا وتكرارا عدم حاجتنا إلى وساطة".

وأضاف أن اتخاذ القرار حول إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يجب أن يتم على المستوى العالي، وأن المفاوضات نفسها لا يجب أن تكون بلا معنى، الأمر الذي يتطلب عودة واشنطن إلى تنفيذ التزاماتها وفق الاتفاق النووي الذي انسحبت منه العام الماضي.

وأوضح: "عليهم في البداية أن يظهروا أنهم يعتبرون جانبا مشاركا في الصفقة".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق أنه منفتح للمفاوضات مع إيران، إذا أظهرت رغبتها في ذلك. من جانبها صرحت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تعارض وساطة دول ثالثة في مفاوضاتها مع إيران