طهران: لا يمكن وقف نمو الشعب الإيراني

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن العقوبات لا يمكن أن توقف نمو الشعب الإيراني، مبينا أنه تم وضع القمر الصناعي العسكري نور 2 في مدار حول الأرض.

وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، "بحمد الله، وبفضل جهود العلماء الإيرانيين والحرس الثوري الإيراني، تم وضع القمر الصناعي العسكري نور 2 في مدار حول الأرض. لا يمكن لأي عقوبات أن توقف نمو شعب إيران العظيم. مع هذا الموقف الجهادي، يمكننا تحقيق الازدهار العالمي في جميع مجالات الاقتصاد والصناعة، بما في ذلك صناعة السيارات.

با لطف خدا، تلاش دانشمندان ایرانی و سبز‌پوشان سپاه، #ماهواره‌_نور۲ بر شانه ماهواره‌بر بومی قاصد در مدار زمین قرار گرفت. هیچ تحریمی نمی‌تواند مانع از رشد مردم بزرگ #ایران شود. با این نگرش جهادی می‌توان به شکوفایی جهانی در همه عرصه‌های اقتصاد و صنعت از جمله صنعت خودروسازی نیز رسید. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) March 10, 2022

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء الماضي، عن إطلاق "القمر الصناعي العسكري الإيراني الثاني "نور 2" من صحراء شاهرود باستخدام ناقل أقمار ثلاثي المراحل ووضعه في مدار على علو 500 كيلومتر.

وذكرت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، أن "مهمة هذا القمر هي القياس والاستطلاع"، مشيرة أنه "تم وضع القمر الصناعي "نور 2" بسرعة 6.7 كم / ث وفي عضون 480 ثانية بعد الإطلاق تم وضعه في مدار 500 كم"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

من جانبه، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني عيس زارع بور، إن "جهود الشبان الثوريين والمختصين أثمرت عن تحقيق النجاح في إطلاق قمر "نور2" على متن صاروخ "قاصد" ووضعه على مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض للمرة الأولى".

ولفت زارع بور، أن "إيران ستستمر في عملية إطلاق الاقمار الصناعية التي تحتاجها البلاد على مختلف المدارات بسرعة بفضل إكمال حلقات تكنولوجيا التصنيع والإطلاق".