طهران: لم نوص المقاومة بالرد على اغتيال سليماني

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن طهران لم توصِ قوى المقاومة في المنطقة بالرد نيابة عنها على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني

وأضاف ربيعي: "الولايات المتحدة قلقة من انتقام قوى المقاومة في المنطقة، وتبلغنا بوسائل مختلفة بقلقها هذا"، منوها بأن إزالة المخاوف الأمريكية من قوى المقاومة يكون عبر خروجها من المنطقة.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن الأسبوع الماضي، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة قرب مطار بغداد قبل أيام.