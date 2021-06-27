طهران: لن نقدم صور مواقع نووية للوكالة الذرية

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن رئيس البرلمان الإيراني قوله اليوم الأحد إن طهران لن تقدم أبدا صورا من داخل بعض المواقع النووية الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله.

وقال محمد باقر قاليباف: “الاتفاق انتهى أجله… لن يتم تسليم أي من المعلومات المسجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدا وستبقى البيانات والصور في حوزة إيران”.

وأبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران اتفاقا مدته ثلاثة أشهر في فبراير/ شباط لتخفيف أثر تقليص إيران تعاونها مع الوكالة. وأتاح الاتفاق استمرار مراقبة بعض الأنشطة بعدما كان من الممكن استبعادها. وجرى تمديد الاتفاق فيما بعد لمدة شهر حتى 24 يونيو/ حزيران.

(رويترز)