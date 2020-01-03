طهران لواشنطن بعد مقتل سليماني: ترقبوا انتقاما قاسيا

قالت سويسرا انها سلمت رسالة بشأن مقتل سليماني من واشنطن إلى إيران التي توعد المجلس الأعلى للأمن القومي فيها بالانتقام “في الوقت والمكان المناسبين" لما وصقته بانه "أكبر خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا".

توعّد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالانتقام “في الوقت والمكان المناسبين” لمقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الجمعة، في ضربة جوية اميركية في بغداد.

وجاء في بيان للمجلس أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن “الهجوم الاجرامي على الفريق سليماني، كان أكبر خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، وأن الادارة الأمريكية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة”.

وأضاف البيان أن “على المجرمين أن يترقبوا انتقاما قاسيا في الوقت والمكان المناسبين”.

وقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في قصف صاروخي أميركي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، وذلك في تصعيد قوبل بتهديدات ب"الانتقام" والرد من إيران وقوات الحشد الشعبي.

وكشف مسؤول عسكري أميركي أن العملية نفذت ب"ضربة دقيقة لطائرة مسيرة استهدفت عجلتين قرب مطار بغداد". وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى الأمر باغتيال سليماني.

وكان سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، الجيش العقائدي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وموفد بلاده الى العراق وسوريا ولبنان للتنسيق مع المجموعات المسلحة الموالية لإيران في هذه الدول.

وكان المهندس رسمياً نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، لكنّه كان يعتبر على نطاق واسع القائد الفعلي للحشد الشعبي. وقتل الرجلان على الفور.وأضاف البيان أن “على المجرمين أن يترقبوا انتقاما قاسيا في الوقت والمكان المناسبين”.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن أحد دبلوماسييها سلم رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران يوم الجمعة بشأن مقتل قاسم سليماني.

وقالت الوزارة في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار من رويترز دون الخوض في تفاصيل ”تم إبلاغ القائم بالأعمال بموقف إيران وفي المقابل سلم رسالة من الولايات المتحدة“.

وتمثل سويسرا المصالح الأمريكية في إيران مما يتيح وجود قناة تواصل دبلوماسية بين البلدين.

وروى مسؤول محلي أن المهندس جاء الى المطار لاستقبال سليماني، "الأمر الذي لا يحصل عادة". "استقبله مع زائرين آخرين، قبل أن تستهدف سياراتهم وتصاب".

ورأى الخبير الأميركي في المجموعات الشيعية المسلحة فيليب سميث أن الضربة هي "أكبر عملية تصفية عند رأس الهرم تقوم بها الولايات المتحدة، وهي أكبر من العمليتين اللتين قتلتا أبا بكر البغدادي وأسامة بن لادن"، زعيمي تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن قاسم سليماني "كان يخطط بشكل نشط في المنطقة للقيام بأعمال - عمل كبير، كما وصفه - كان سيعرض حياة العشرات أن لم يكن المئات من الأميركيين للخطر"، مضيفا "كان هذا هو التقييم الاستخباراتي الذي وجه عملية اتخاذ قرارنا".

واعتبر رئيس وزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الضربة الجوية الأميركية تشكل "تصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة" في العراق، معتبرا أنها "خرق فاضح لشروط تواجد القوات الأميركية في البلاد".

"القصاص العادل" -

وتوعد مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي "بانتقام قاس"، وأعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام في البلاد.

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في طهران وفي مناطق أخرى تنديدا "بالجرائم" الاميركية، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، وهم يهتفون "الموت لأمريكا".

وتوعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن "الأمة الإيرانية الكبيرة والدول الحرة الأخرى في المنطقة ستنتقم من أميركا على هذه الجريمة البشعة".

كما صدرت دعوات في العراق للرد على العملية الأميركية، فيما أمر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر باستئناف نشاطات "جيش المهدي"، أبرز قوة مسلحة شيعية قاتلت القوات الأميركية في العراق.

وقال أحد أبرز قياديي الحشد الشعبي هادي العامري "نناشد كل القوى الوطنية توحيد صفوفها من أجل إخراج القوات الأجنبية التي أصبح وجودها عبثا بالعراق". وكان القيادي البارز في هذه القوات قيس الخزعلي دعا "كل المجاهدين" إلى "الجهوزية" للرد على الضربة الأميركية.

في لبنان، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله المدعوم من إيران "القصاص العادل من قتلته المجرمين الذين هم أسوأ أشرار هذا العالم سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين والمجاهدين على امتداد العالم".

وأعلنت طهران ظهرا تعيين نائب قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني خلفا لسليماني الذي كان مكلفا العمليات الخارجية لإيران. وقال خامنئي إن برنامج عمل "قوّة القدس هو البرنامج نفسه الذي كان في فترة قيادة الشهيد سليماني".

وفي مؤشر إضافي على الخشية من حصول تصعيد، دعت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين إلى مغادرة العراق "فورا".

وأعلنت وزارة النفط العراقية أن العديد من موظفين شركات النفط العاملة في العراق من "حاملي الجنسية الأميركية غادروا العراق استجابة لطلب حكومتهم".

- "منذ سنوات" -

وتجد بغداد نفسها منذ سنوات عالقة في موقع حرج بين حليفيها الكبيرين، الولايات المتحدة وإيران، فيما يتصاعد التوتر بينهما لا سيما حول الملف النووي الإيراني.

وجاءت الضربة الأميركية بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران وللحشد الشعبي على السفارة الأميركية في العاصمة العراقية ما أعاد الى الأذهان أزمة السفارة الأميركية واحتجاز الرهائن في طهران في 1979.

وأشار الحشد الشعبي الى مقتل عشرة أشخاص في الضربة الأميركية، بينما كانت السلطات العراقية تحدثت عن تسعة قتلى.

وفيما ذكر أن تشييع القائدين العسكريين سيحصل غدا، لم تشر إيران الى تفاصيل نقل جثمان سليماني الى البلاد.

وأعلنت قوات الحشد أن أبو مهدي المهندس سيدفن السبت في مدينة النجف في جنوب البلاد.

وسيلتئم البرلمان العراقي غدا أيضا. وصدرت دعوات من داخل المجلس لجمع تواقيع نواب للمطالبة بأن يبحث البرلمان في التواجد العسكري الأميركي في البلاد الذي يعد اليوم 5200 جندي.

وتصاعدت في الشهرين الأخيرين الهجمات على قواعد عراقية تضم عسكريين أميركيين أسفرت عن جرح ومقتل عدد من العسكريين العراقيين، وصولا الى استهداف قاعدة عسكرية في كركوك شمال بغداد بثلاثين صاروخاً في 27 كانون الأول/ديسمبر، ما تسبب بمقتل مدني أميركي.

وقد ردّت الولايات المتحدة في 29 كانون الأول/ديسمبر بقصف منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل الموالية لإيران في الحشد الشعبي، ما تسبب بمقتل 25 مقاتلا.

وأثارت هذه الضربات غضبا بين أنصار الحشد وإيران الذين هاجم الآلاف منهم السفارة الأميركية الثلاثاء.

وتأتي الضربة الأميركية قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقد انقسمت الآراء حولها في واشنطن.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (الحزب الديموقراطي) إن قتل سليماني في ضربة أميركية يهدد بإحداث "تصعيد خطير للعنف".

ي المقابل، كتب السناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام على "تويتر"، "أنظر بتقدير إلى العمل الشجاع للرئيس دونالد ترامب ضد العدوان الإيراني"، مضيفا "أقول للحكومة الإيرانية: إذا كنتم تريدون المزيد فستحصلون على المزيد".

- ردود فعل -

وقطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة زيارته الرسمية لليونان ليعود إلى اسرائيل بعد مقتل قاسم سليماني. وأشاد نتانياهو بقرار الرئيس الاميركي التصرف "بسرعة وبقوة وبحزم"، مدافعا عن "حق" الولايات المتحدة في "الدفاع عن النفس".

وعبرت دول عدة عن قلقها من حصول تصعيد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن مقتل سليماني "خطوة مغامرة ستفاقم التوتر في أنحاء المنطقة".

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الى "وقف دوامة العنف والاستفزازات والردود" في العراق. وكتب في تغريدة على "تويتر"، "يجب تجنب التصعيد بأي ثمن".

كما دعت ألمانيا وبريطانيا الى "خفض التصعيد".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول، أن المملكة تابعت الأحداث في العراق "والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها".

وأضاف البيان أنه "مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".

ودعا البيان السعودي المجتمع الدولي إلى وجوب اضطلاعه بمسؤولياته "لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الجمعة إنها تتابع التطورات في العراق بقدر كبير من القلق ودعت إلى تفادي أي تصعيد جديد.

وقال البيان ”بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه، ولهذا فإن مصر تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد“.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية يوم الجمعة عن طارق المزرم المتحدث الحكومي قوله إن الحكومة تتابع التطورات الإقليمية المتسارعة "بقلق".

وعلى صعيدها، دعت وزارة الخارجية اللبنانية الى تجنيب البلد والمنطقة أي تداعيات بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية.

ونددت الوزارة أيضا بمقتل سليماني ووصفته بأنه انتهاك لسيادة العراق وتصعيد خطير ضد إيران.

وفي سياق متصل، قالت الخطوط الجوية الملكية الأردنية يوم الجمعة في بيان إنها علقت الرحلات الجوية إلى مطار بغداد الدولي حتى إشعار آخر بسبب الوضع الأمني.

وتابعت الشركة، وهي الناقل الرسمي للمملكة وتسير 18 رحلة أسبوعيا إلى بغداد، إن رحلاتها إلى مدن عراقية أخرى لم تتأثر وتعمل بانتظام.



وفور شيوع نبأ مقتل سليماني ارتفع سعر النفط أكثر من 4% بسبب مخاوف الأسواق على موارد الذهب الأسود، وسجلت أسواق المال الكبرى في العالم تراجعا.

يأتي هذا التطور بعد أكثر من ثلاثة أشهر على حركة احتجاجية شعبية في العراق ضد السلطات العراقية والنفوذ الإيراني الواسع في البلاد.