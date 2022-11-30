طهران وبغداد تتفقان على ضبط الحدود في إقليم كردستان العراق

قال وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن وجهات النظر بين طهران وبغداد، متشابهة، بشأن التهديدات التي تتعرض لها إيران من مناطق إقليم كردستان في شمال العراق.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع اللهيان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارة الأخير لطهران، تناول أمن الحدود بين إيران والعراق.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن بلاده تأمل أن يتم نشر القوات العراقية في المناطق الحدودية بإقليم كردستان، لضبط الأمن ونزع سلاح المجموعات الإرهابية –على حد تعبيره-.

وأكد السوداني، أمس الثلاثاء، أن العراق يرفض استخدام أراضيه لتهديد أمن ايران.

يشار إلى أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، كان قد التقى، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي.

وقال خامنئي، إن الأراضي العراقية تستخدم لزعزعة أمن إيران، انطلاقا من بعض مناطقه، وأن الحل لذلك هو بسط السلطات العراقية سيطرتها على تلك المناطق.

وأضاف خامنئي، "حصلت سابقا اتفاقيات وتفاهمات بين البلدين لكن لم ترقَ لمستوى التنفيذ..يجب المضي قدما حتى تنفيذ هذه الاتفاقيات".

وأعرب السوداني عن استعداد بلاده لتنفيذ التفاهمات بين البلدين وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.