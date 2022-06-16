طول طرق دبي تفوق 3 اضعاف نهر الامازون المار عبر 5 دول

انجزت السلطات المختصة في امارة دبي ما طوله 18 ألف و475 كم، من الطرق وهو ما يقارب 3 أضعاف طول نهر الأمازون الذي يجري في عدة دول في قارة أمريكا الجنوبية تضم البرازيل وبيرو وبوليفيا وكولومبيا وفنزويلا.

ووفق موقع الامارات اليوم الالكتروني، فان ابرز الطرق المطورة التي انجزتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي ، مشروع تطوير طريق دبي العين الذي افتتحته في نهاية الشهر الماضي، بكلفة إجمالية بلغت ملياريّ درهم، وتم تنفيذه في إطار الخطة الاستراتيجية للنقل في إمارة دبي. ويمتد الطريق بطول 17 كيلومتراً، من تقاطع طريق دبي-العين مع شارع الإمارات إلى تقاطع بوكدرة مع شارع رأس الخور.

وشمل المشروع توسعة الطريق من 3 إلى 6 مسارات في كل اتجاه، إذ بلغ إجمالي طول الجسور ومتحدراتها 11 ألف و500 متر، بالإضافة إلى إنشاء شارع خدمات على جانبي الطريق لرفع مستوى السلامة المرورية. وتطوير ست تقاطعات رئيسة.

وكان طريق سيح الدحل أيضا من بين آخر مشروعات الطرق التي انجزتها الهيئة، حيث افتتح ايضا الشهر الماضي في تاريخ 24 مايو.

وكان من اهم مشروعات الطرق التي نفذها الهيئة في السنوات الأخيرة، مشروع الطرق المؤدية الى منطقة المعرض الدولي اكسبو 2020 الذي نفذ على 6 مراحل بتكلفة إجمالية قدرت ب 3 مليار درهم. وتضمن المشروع تنفيذ جسور بطول كيلومتر و400 متر، وطرق بطول قرابة 8 كيلومتر. وتبلغ عدد مسارات شارع إكسبو 6 مسارات في كل اتجاه، بطول 3 كيلومترات، ويتم تطوير شارع الإمارات بطول قرابة 5 كيلومترات، وتحويل الدوار القائم سابقاً على تقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو، إلى تقاطع مجسر، يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات.