طيار اسرائيلي شارك في الغارات على باكستان

فجرت في مواقع التواصل الاجتماعي قنبلة من العيار الثقيل، إذ نشرت تصريحات منسوبة لدبلوماسي باكستاني سابق بأن إسلام آباد احتجزت طيارا إسرائيليا بعد الاشتباك الجوي مع الهند 27 فبراير.

ويتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات وتسجيلا صوتيا منسوبا إلى الدبلوماسي الباكستاني السابق والمحلل السياسي، ظفر هلالي، حيث يقول، نقلا عن "مصادره في وزارة الدفاع" إن باكستان احتجزت الطيار الإسرائيلي الذي نجا بعد إسقاط طائرته وتحطمها في الأراضي الباكستانية، جراء الاشتباك الجوي.

ووردت أنباء مفادها أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع باكستان لإقناعها بإطلاق سراح الطيار الإسرائيلي المحتجز.

وفي أعقاب الاشتباك، أعلنت إسلام آباد عن إسقاطها مقاتلتين هنديتين، وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، آصف غفور، احتجاز طيارين هنديين، لكن سرعان ما تراجعت إسلام آباد عن هذه التصريحات وبدأت تتحدث عن أسرها طيارا باكستانيا واحدا، وهو الذي جرى تسليمه لاحقا إلى نيودلهي.

وذكرت باكستان فيما بعد أن المقاتلة الهندية الثانية التي أسقطتها تحطمت في الجانب الهندي من الحدود، دون نشر أي فيديوهات أو صور تؤكد ذلك.

Former ambassador and well-known commentator Zafar Hilaly has claimed that Pakistan has in its custody an Israeli pilot - who took part in the intrusion in Pakistani airspace by the IAF pic.twitter.com/UwI4gkIqIP