طيار باكستاني يهبط اضطراريا في السعودية.. انتهى دوامي

هبط طيار باكستاني في مدينة الدمام السعودية بعد قليل من اقلاعه من الرياض حيث كانت وجهته الى اسلام اباد، ولم تكن نتيجة الهبوط لـ خللا في الطائرة انما بسبب انتهاء دوام الطيار .

ونقلت تقارير اعلامية سعودية إن طياراً يعمل لدى الخطوط الجوية الباكستانية، قطع رحلته المتجهة من العاصمة السعودية الرياض إلى مدينة إسلام أباد الباكستانية، الأحد، مرجعاً ذلك لانتهاء فترة عمله.

من جهتها افادت وسائل إعلام باكستانية، أن الرحلة رقم «PK 9754» المتجهة من الرياض إلى إسلام أباد شهدت بعض التأخير بسبب سوء الأحوال الجوية، وبعد فترة قصيرة من الإقلاع قرر الطيار الباكستاني الهبوط اضطرارياً في مدينة الدمام بالسعودية.

ودافع متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية عن قرار الطيار وقال انه كان بحاجة إلى الراحة، وإن ما فعله كان حرصاً على سلامة الطائرة والركاب.