"طيران إماراتي مسير" يقصف مطار معيتيقة بطرابلس

معيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

استهدف "طيران إماراتي مسير" داعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الأحد، مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد أيام من الإعلان عن قرب إعادة فتحه، وفق إعلام ليبي.

وقالت قناة “فبراير” (خاصة) إن “الطيران الإماراتي المسير الداعم لحفتر استهدف مطار معيتيقة الدولي”.

فيما نقلت قناة “ليبيا الأحرار” (خاصة) عن مديرة مكتب الإعلام بوزارة المواصلات، عائشة البصير، إن القصف استهدف نهاية مهبط المطار، دون تسجيل أضرار.

وبينما تتهم حكومة “الوفاق” الإمارات بدعم هجوم قوات حفتر على طرابلس، نفت أبو ظبي في بيانات سابقة تلك الاتهامات.

ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

وسبق أن بررت قوات حفتر استهدافها للمطار باستخدامه من قبل قوات الوفاق للمهام العسكرية، إلا أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أكد في تصريحات سابقة خلو جميع مرافق المطار من المظاهر المسلحة.

والثلاثاء، أعلن وزير المواصلات بحكومة الوفاق الليبية، ميلاد معتوق، في مؤتمر صحافي مشترك مع سلامة، عودة الملاحة الجوية إلى المطار خلال أسبوعين، بعد توقفها قرابة شهرين بسبب استهدافه المتكرر.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات “الوفاق”.

