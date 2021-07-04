"طيران الإمارات" تصدر قرارا جديدا بخصوص تعليق الرحلات إلى السعودية

أصدرت شركة "طيران الإمارات" قرارا جديدا على صلة بقرار تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، اعتبارا من اليوم الأحد.

وقالت "طيران الإمارات": "في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر، سوف تقوم طيران الإمارات بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدة والرياض والدمام اليوم، 4 يوليو، لنقل العملاء الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية، وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر، سوف تقوم طيران الإمارات بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدّة والرياض والدمام اليوم، 4 يوليو، لنقل العملاء الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. pic.twitter.com/c3ocoEGUVc — Emirates Airline (@emirates) July 4, 2021

وكانت صحيفة "البيان" الإماراتية قد أشارت إلى أن شركة "طيران الإمارات"، ستعلق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، اعتبارا من اليوم".