طيران "التحالف" يستهدف شبكات الاتصال في "صعدة" و"عمران"

شنت مقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، اليوم الأحد، سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت شبكات الاتصال في محافظتي صعدة وعمران شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن "طيران العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي] يستهدف شبكة الاتصالات في منطقة بني غثيمة بمديرية بني صريم، وشبكة الاتصالات في جبل صبيح بمديرية خَمِر".

وأضاف: "استهدف طيران العدوان بـ 4 غارات أبراج الاتصالات في منطقة قرن الأعجم بمديرية رَيدة".

وفي محافظة صعدة معقل جماعة أنصار الله شمال غربي اليمن، ذكر التلفزيون: "استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي، شبكة الاتصالات في مديرية الصفراء، وشبكة الاتصالات في منطقة العبدين جنوب مدينة صعدة"، حسب "المسيرة".

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.



في المقابل، تنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.



وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.