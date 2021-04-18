طيران الخليج البحرينية تعلن تسيير رحلات مباشرة لإسرائيل اعتبارا من حزيران

وقعت البحرين إلى جانب الإمارات مع إسرائيل، في 15 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات، تبعتها اتفاقيات في مجالات عدة بينها الطيران، وسط انتقادات فلسطينية.

أعلنت شركة الطيران البحرينية، طيران الخليج، الأحد، أنها ستبدأ بتنظيم رحلات مباشرة من المنامة إلى تل أبيب وبالعكس، ابتداءً من 3 يونيو/حزيران المقبل.

وأفادت صحيفة "الأيام" البحرينية، بأن "الموقع الإلكتروني للحجوزات التابع لطيران الخليج، أظهر (الأحد) تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب ابتداءً من 3 يونيو/حزيران المقبل".

وكشف حساب "إسرائيل في الخليج" الموثق بـ"تويتر"، أن طيران الخليج "ستبدأ تسيير رحلات مباشرة من مطار بن غوريون الدولي في 3 يونيو، وقد تباع التذاكر بأسعار خاصة (لم يذكرها)".

بينما ذكرت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة أنّ تلك الرحلة ستكون الأولى بين البلدين (منذ التطبيع)، حيث ستهبط طائرة تقلع من المنامة، في ذلك اليوم، في مطار "بن غوريون" بمدينة تل أبيب، عند الساعة 11:50 صباحًا (بالتوقيت المحلي).

وأشارت القناة إلى أن "سعر تذاكر الطيران في الدرجة الاقتصادية من تل أبيب إلى البحرين سيكون 299 دولارا، أمّا سعرها في درجة رجال الأعمال فسيكون 1299 دولارا".

ووقعت البحرين إلى جانب الإمارات مع إسرائيل، في 15 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات، تبعتها اتفاقيات في مجالات عدة بينها الطيران، وسط انتقادات فلسطينية.