قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر سيطرت على منطقة "الساعدية" و"الزهراء" غرب طرابلس

قصف سلاح الطيران التابع لقوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مواقع لقوات الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في منطقتي "مزدة" و"سوق الخميس"، جنوبي طرابلس.

كما أفاد مراسلون بأن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر سيطرت على منطقة "الساعدية" و"الزهراء" غرب طرابلس، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور في منطقة "قصر بن غشير" في محيط العاصمة.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر عسكرية أن الطيران الرئاسي استهدف مواقع للقوات التابعة لحفتر في جندوبة ومزدة، دون أن يخلف القصف أي أضرار.