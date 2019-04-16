طيران تابع للوفاق يقصف معسكرا لحفتر في مدينة الجفرة وسط ليبيا

استهدف طيران حربي تابع لحكومة الوفاق الليبية صباح الثلاثاء، معسكرا لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمدينة “الجفرة” وسط البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت قناة “218 نيوز” (خاصة)، إن غارة جوية لطيران الحكومة المعترف بها دوليا، استهدف معسكرا في منطقة “هون” على بعد 650 كيلومتر من العاصمة طرابلس.

وأفاد المصدر أن المضادات الأرضية ردت على الطائرة المهاجمة، فيما لم تعلن قوات حفتر عن الخسائر الناجمة عن الضربة التي استهدفت المعسكر.

وتصاعدت مؤخرًا عمليات القصف الجوي المتبادل بين قوات “الوفاق” من جهة، وحفتر، منذ بدء الاشتباكات في محيط طرابلس قبل نحو أسبوعين.

وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري، أطلق اللواء حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليين.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

(الأناضول)