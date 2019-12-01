طيران حفتر يقصف سرت وطرابلس

قصفت طائرات حربية تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير المتقاعد خليفة حفتر عدة مواقع في مدينتي سرت وطرابلس الأحد.

ونقل موقع "الحرة" عن الناطق الرسمي باسم قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق طه حديد قوله إن طيران حفتر استهدف مجمع سرت للمطاحن والأعلاف ما أدى إلى وقوع خسائر مادية داخل هذا المرفق المدني والحيوي للمدينة من دون وجود أي إصابات بشرية.

واندلعت مواجهات مسلحة في بطرابلس بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق في مناطق الساعدية والتوغار والطويشة.

وأكد مصدر عسكري أن قوات حفتر تمكنت من التقدم في منطقتي التوغار وبلدة الساعدية القريبة من منطقة العزيزية جنوب غرب طرابلس بعد بدء هجوم لقوات الجيش وتنفيذ عدة ضربات جوية في المنطقة.

وقصفت قوات حفتر مواقع في مناطق عين زارة والأربع شوارع التوغار والساعدية ومحيط كوبري الزهراء.

وأفاد سكان في العاصمة الليبية طرابلس بأن بقية مناطق القتال تشهد حالة من الهدوء النسبي يتخلله سماع أصوات المدفعية بين فترة وأخرى.

ورصد سكان في ضواحي طرابلس تحليقا مكثفا للطائرات الحربية والمسيرة في المناطق الواقعة جنوب العاصمة.

وأفاد مصدر طبي بأن قذيفة عشوائية سقطت على منطقة السدرة في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس السبت أدت إلى مقتل أحد العمال الأفارقة.

ومن جهة أخرى أعلنت وزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق أن العمل في مطار معيتيقة الدولي سيستأنف في الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري.