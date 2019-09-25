طيران حفتر يقصف هدفا لقوات موالية للحكومة شرقي مصراتة

قصفت طائرات تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الأربعاء، مقرا لقوة حماية وتأمين سرت، التابعة لحكومة الوفاق، شرقي مدينة مصراتة (200 كلم شرق العاصمة طرابلس).

وقال آمر قوة حماية وتأمين سرت، النعاس عبد الله، لقناة ليبيا الأحرار (خاصة)، إن طيران حفتر استهدف سيارتين تابعتين لقوة حماية وتأمين سرت بمنطقتي بوقرين ووادي جارف، شرقي مصراتة، من دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وأفاد صحافيون بأن محاور القتال تشهد اليوم هدوءا حذرا باستثناء بعض المحاور التي تستخدم المدفعية كمحور طريق المطار والزطارنة.

وخلال الأيام الماضية شهدت منطقة بئر علاق، جنوبي طرابلس، معارك طاحنة بين قوات حفتر وقوات الوفاق بعدما حاولت الأولى التقدم نحو منطقة العزيزية جنوبي طرابلس.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي بدأت قوات حفتر هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث تتواجد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.

إلا أن قوات حفتر فشلت حتى اليوم في تحقيق هدفها رغم مكاسب ميدانية “محدودة” في بداية الهجوم، مع ثبوت تراجعها في الآونة الأخيرة وخسارتها الكثير من مناطق سيطرتها.

