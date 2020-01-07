ظريف: إيران سترد بشكل متناسب على مقتل سليماني

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية، بثتها اليوم الثلاثاء، إن مقتل القائد العسكري قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية إرهاب دولة وإن إيران سترد بشكل متناسب.

وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب أبدى عدم احترام للقانون الدولي بتهديده استهداف مواقع ثقافية إيرانية.

وقال ظريف بشأن مقتل سليماني في الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة أمريكية في بغداد يوم الجمعة: “هذا إرهاب دولة”.

وتابع: “هذا عمل عدواني ضد إيران، ويصل إلى حد هجوم مسلح على إيران وسوف نرد. لكننا سنرد بشكل متناسب وليس بشكل غير متناسب… لسنا خارجين على القانون مثل الرئيس ترامب”.

وقال ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة مستعدة لقصف 52 موقعا إيرانيا منها بعض المواقع الثقافية المهمة، إذا هاجمت طهران أيا من مصالحها أو مواطنيها.

كما صرح ترامب يوم الأحد بأن واشنطن سترد “ربما بشكل غير متناسب” إذا هاجمت إيران أي هدف أمريكي.

وقال ظريف إن ترامب أظهر للعالم أنه “مستعد لارتكاب جرائم حرب لأن مهاجمة مواقع ثقافية يعد جريمة حرب. الرد غير المتناسب جريمة حرب”.

وأضاف أن واشنطن يتعين أن تنتبه إلى حقيقة أنه “لا يمكنها أن تستمر في هذه المنطقة، وشعوب المنطقة لم تعد تريدها”.

وعندما سُئل عما إذا كان الأمر يستحق الحديث مع ترامب، قال ظريف: “الأمر لا يحتاج للحديث. ينبغي أن يدرك أنه كان يتلقى معلومات مغلوطة ويتعين أن يتنبه ويعتذر، يتعين أن يغير المسار”.