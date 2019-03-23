ظريف: الإيرانيون أنقذوا اليهود من العبودية والإبادة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الإيرانيين أنقذوا اليهود من العبودية والإبادة الجماعية، حسبما ذكرت السبت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

جاءت تصريحات ظريف ردا على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي قال إن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون هدية من الرب لإنقاذ اليهود من إيران”.

وكتب ظريف السبت في صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” الإيرانيون أنقذوا اليهود من العبودية والإبادة الجماعية”. وجاء في التغريدة :”حرفوا حتي التوراة لخدمة الايرانوفوبيا. لكن حقيقة ما تقوله التوراة هو كالتالي”:

– أنقذ الملك الإيراني اليهود من الاستعباد في بابل.

– أنقذ الملوك الإيرانيون الآخرون اليهود من الإبادة الجماعية.

– تم تشجيع مخططي الإبادة الجماعية من قبل أهالي النقب وليس إيران.

– ملك إيران هو الأجنبي الوحيد الذي إطلق عليه اسم ‘المسيح’.

ويشار إلى أن قائد القوات الجوية الإيرانية عزيز نصير زاده، قد هدد في شهر كانون ثان/ يناير الماضي بمحو إسرائيل من على وجه الأرض، ردا على هجمات إسرائيلية على أهداف إيرانية ولحزب الله اللبناني في سوريا.