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ظريف: البلطجة الأمريكية ليست مجرد إدمان بل أصبحت تقتل الناس

منشور 15 نيسان / أبريل 2020 - 01:33
وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف

علق وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف على قرار الرئيس الأمريكي، تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، معتبرا أن البلطجة الأمريكية ليست مجرد إدمان، بل صارت تقتل الناس

وقال ظريف في تغريدة على "تويتر": "العالم يختبر اليوم ما تعرفه إيران وتعيشه طوال الوقت. البلطجة والتهديد والتضليل من قبل النظام الأمريكي ليس مجرد إدمان فحسب، بل يقتل الناس"

وأضاف: "وكما فعلت سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران، فإن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية المخزي، في ظل جائحة كورونا، سيجلب العار (على الولايات المتحدة).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أوامره، بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية بسبب طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن "منظمة الصحة العالمية فشلت في القيام بواجبها الأساسي ويجب أن تخضع للمساءلة"

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