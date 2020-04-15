ظريف: البلطجة الأمريكية ليست مجرد إدمان بل أصبحت تقتل الناس

علق وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف على قرار الرئيس الأمريكي، تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، معتبرا أن البلطجة الأمريكية ليست مجرد إدمان، بل صارت تقتل الناس

وقال ظريف في تغريدة على "تويتر": "العالم يختبر اليوم ما تعرفه إيران وتعيشه طوال الوقت. البلطجة والتهديد والتضليل من قبل النظام الأمريكي ليس مجرد إدمان فحسب، بل يقتل الناس"

The world is learning what Iran has known & experienced all along: US regime's bullying, threatening & vainglorious blathering isn’t just an addiction: it kills people.



Like "maximum pressure" against Iran, the shameful defunding WHO amid a pandemic will live in infamy. — Javad Zarif (@JZarif) April 15, 2020

وأضاف: "وكما فعلت سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران، فإن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية المخزي، في ظل جائحة كورونا، سيجلب العار (على الولايات المتحدة).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أوامره، بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية بسبب طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن "منظمة الصحة العالمية فشلت في القيام بواجبها الأساسي ويجب أن تخضع للمساءلة"