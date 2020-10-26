ظريف: الرسوم المسيئة للمقدسات الإسلامية استغلال لحرية التعبير

اعتبر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الإثنين، الرسوم المسيئة للمقدسات الإسلامية والمسلمين استغلالا لحرية التعبير.

وأعرب ظريف في تغريدة على تويتر، الإثنين، عن رفضه للرسوم المسيئة للنبي محمد واستهداف المسؤولين الفرنسيين للمسلمين تحت ستار حرية التعبير، مشيرا إلى أن الإساءة للمقدسات الإسلامية لا تسهم سوى في تغذية التطرف.

وقال “إهانة 1.9 مليار مسلم ومقدساتهم بسبب الجرائم المقيتة لمثل هؤلاء المتطرفين هو استغلال انتهازي لحرية التعبير”.

وشهدت فرنسا، خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد على واجهات مبانٍ في فرنسا.

والأربعاء الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات صحافية، إن فرنسا لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” (المسيئة)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية. (الأناضول)