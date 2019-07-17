ظريف: السعودية والإمارات لن تكونا في مأمن حال اندلاع حرب بالمنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه لن يكون أحد في مأمن حال اندلاع حرب في المنطقة، معتبرا أن السعودية والإمارات تشاركان في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد بلاده.

وأكد ظريف أنه تم تحذير ترامب مسبقا من أن إيران ستتخذ إجراءات مضادة للدفاع عن نفسها، في حال إقدام الولايات المتحدة على تنفيذ أي خطوات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني في مقابلة مع قناة “بي بي سي” البريطانية، نشرت اليوم الثلاثاء، إلى أن إيران والولايات المتحدة كانتا على وشك حرب بينهما، حيث قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أوقف هجوما على مواقع إيرانية قبل 10 دقائق من تنفيذه، على خلفية إسقاط طائرة مسيرة لقوات بلاده من قبل الحرس الثوري، يوم 20 يونيو

وأجاب ظريف على سؤال حول طبيعة الخطوات الإيرانية المحتملة وإمكانية استهدافها حلفاء الولايات المتحدة مثل السعودية والإمارات، وقال : “لا نتخذ إجراءات عشوائية… الولايات المتحدة تشن حاليا حربا اقتصادية على إيران، وهناك دول تقدم لها مساعدة لوجستية واستطلاعية، وهذا يعني أنها أيضا تشارك في هذه الحرب”

وأضاف ظريف، ردا على سؤال توضيحي حول إمكانية استهداف السعودية والإمارات: “لا أعتقد أنه سيكون هناك أحد في مأمن حال اندلاع الحرب في المنطقة، لكن دعونا نتجنب الحرب، ولا نحتاج إلى نشوبها”