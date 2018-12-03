وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف

تعهد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن تتخذ بلاده كل الإجراءات الممكنة لمنع تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار أمريكي إسرائيلي ضد حركة "حماس" الفلسطينية.

وأجرى ظريف، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، قاما خلاله، حسبما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية، بتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في فلسطين.

وأشار هنية خلال المكالمة إلى "المساعي الأمريكية لتمرير مشروع قرار يدين المقاومة الفلسطينية وحركة حماس عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة"، داعيا السلطات الإيرانية إلى معارضة هذا الإجراء.

بدوره، أكد ظريف على دعم الجمهورية الإسلامية "لحقوق الشعب الفلسطيني"، وقال إن "الإدارة الأمريكية تجرأت، بسبب بعض سياسات دول المنطقة، ليس فقط على نقل سفارتها إلى القدس في إجراء يتنافى مع القانون الدولي، بل على تقديم اقتراح أيضا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد مقاومة الشعب الفلسطيني".

وعبر وزير الخارجية الإيراني عن اطمئنانه من أن إيران "ستستخدم كافة جهودها في الجمعية العامة بالتنسيق مع الدول الإسلامية والتقدمية لإجهاض محاولات أمريكا بإصدار قرار يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة".

وأواخر الأسبوع الماضي أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة ستطرح يوم 3 ديسمبر على التصويت في الجمعية العامة مشروع قرار أعدته بالتعاون مع إسرائيل يدين أنشطة "حماس".

وستمثل هذه الوثيقة حال تبنيها أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة ضد هذه الحركة الفلسطينية التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة كإرهابية.