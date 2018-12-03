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ظريف: سنبذل جهودنا لإفشال مشروع القرار ضد "حماس" في الجمعية العامة

ظريف: سنبذل جهودنا لإفشال مشروع القرار ضد "حماس" في الجمعية العامة
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