ظريف: ضربنا القاعدة الأمريكية التي انطلق منها الاعتداء علينا

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده هاجمت القاعدة الأمريكية التي استغلتها واشنطن لشن هجومها الذي استهدف الأسبوع الماضي، قاسم سليماني، قائد فيلق “القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، وآخرين.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير الإيراني، فجر الأربعاء، عقب، إعلان الحرس الثوري الإيراني، إطلاقه عشرات الصواريخ على قاعدة “عين الأسد” الأمريكية بمحافظة الأنبار، غربي العراق، وقاعدة أخرى، في أربيل شمالي البلاد.

وكتب ظريف في تغريدته أن “إيران ووفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، أتخذت خطوات دفاعية متناسبة في إطار الدفاع عن النفس وضربت القاعدة التي أستهدفت أمريكا من خلالها مسؤولين إيرانيين كبار ومواطنين بهجوم جبان”.

وشدد ظريف على أن “إيران لا ترغب في التصعيد أو الحرب غير أنها ستدافع عن نفسها ضد أي عدوان”.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في بيان له فجر الأربعاء، استهدافه القاعدتين الأمريكيتين، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على عملية قتل القائد سليماني التي قامت بها الولايات المتحدة، الجمعة الماضية.

ووفقا للبيان فان عشرات الصواريخ “أرض- أرض” قد أصابت القاعدتين.

وبعد الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس، دونالد ترامب، أحيط علمًا بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.

في السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض، أن ترامب ترأس اجتماعًا أمنيًا ضم وزيري الخارجية، مايك بومبيو، والدفاع، مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان، مارك ميلي، ونائبه، مايك بنس.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن أيضًا أن ترامب سليقي خطابا للأمة، عقب انتهاء الاجتماع الأمني، قبل أن يصدر بيان لاحق يؤكد انتهاء الاجتماع، وأن ترامب لن يلقي الخطاب.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن إيران أطلقت فجر الأربعاء (بتوقيت العراق) “أكثر من 12 صاروخاً” على قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق.

وأشارت إلى أنّ الإدارة الأمريكية بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل “الردّ” على هذه الضربة التي قالت طهران إنّها شنّتها انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق “القدس”، بغارة أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي.

من جانبه قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون العامة جوناثان هوفمان في بيان إن الوزارة تجري “تقييما أولياً للأضرار” وتدرس “الردّ” على الهجوم.

وأضاف أنّه مساء الثلاثاء “قرابة الساعة 5,30 (22,30 ت غ) من 7 يناير أطلقت إيران أكثر من 12 صاروخاً بالستياً على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق”.

وتابع البيان أنه من الواضح أنّ هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت على الأقل قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستخدمهما القوات الأمريكية وقوات التحالف في عين الأسد وأربيل”.

ويأتي هذا الهجوم الصاروخي، بعد نحو 24 ساعة فقط من ارتباك أمريكي مع إعلام الانسحاب من العراق ثم نفيه من قبل البنتاغون.

وكانت معلومات استخباراتية أمريكية كشفت عن تحركات عسكرية إيرانية، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة إثر ضربة قاضية استهدفت، الجمعة الماضية، سليماني، والقيادي في ميليشيات الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس.

وشكل هذا التطور تصعيداً كبيراً بين الولايات المتحدة وإيران، وهما حليفان لبغداد وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد هدد، الإثنين، بفرض عقوبات على العراق إذا طالبت بغداد برحيل القوات الأمريكية بطريقة غير ودية.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. (الأناضول)