ظريف: على أمريكا احترام إيران إذا أرادت التفاوض

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين، إن بلاده لن تخضع أبدا للضغوط الأمريكية وإن على واشنطن إبداء الاحترام لطهران إذا أرادت إجراء محادثات معها.

وأضاف في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي في بث مباشر “لن تخضع إيران أبدا لضغوط الولايات المتحدة… على أمريكا محاولة احترام إيران… إذا أرادوا الحديث مع إيران فعليهم إبداء الاحترام”.

وتصاعدت التوترات بشدة بين طهران وواشنطن في الأسابيع القليلة الماضية، بعد عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المالية عنها.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى محادثات مع النظام الحاكم بإيران “دون شروط مسبقة”. واستبعدت طهران ذلك قائلة إن على ترامب العودة إلى الاتفاق إذا كان يريد التفاوض معها.