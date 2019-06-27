ظريف لترامب: الحرب الخاطفة "وهم" ومن يبدأها لن يكون هو من ينهيها

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس، على تهديد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشن حرب خاطفة على ايران، قائلا ان مثل هذه الحرب هي مجرد "وهم"، ومحذرا من أن "من يبدأها لن يكون هو من ينهيها".

وكان ترامب قد قال الأربعاء ”أنا فقط أقول إذا حدث شيء فلن يكون طويلا جدا“. وهدد يوم الثلاثاء بمحو أجزاء من إيران إذا هاجمت ”أي شيء أمريكي“.

وكتب ظريف على تويتر "فكرة “الحرب القصيرة مع إيران هي مجرد وهم”، مضيفا ان توعد ترامب ”بمحو“الجمهورية الإسلامية يصل إلى حد التهديد "بالإبادة“.

وكتب يقول ”محو = إبادة = جريمة حرب“. وأضاف ”الحرب القصيرة مع إيران مجرد وهم“. وزاد بعبارة فيها تحد "العقوبات ليست بديلا للحرب، إنها حرب" و"من يبدأ الحرب لن يكون هو من ينهيها".

وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران الخميس إن سياسة بلاده التي تقضي بممارسة أقصى ضغوط اقتصادية على طهران تؤتي ثمارها وحذر من أن العقوبات الأمريكية لا تمنح إيران الحق في مخالفة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقال المبعوث بريان هوك لرويترز قبل اجتماع مع دبلوماسيين كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في باريس ”نحن ملتزمون بتلك السياسة التي تضع أقصى ضغوط اقتصادية لأنها ناجحة، إنها تحرم النظام من مستويات عائدات تاريخية“.

كما ناشد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يوم الخميس التنديد علنا بأفعال إيران المعادية ودراسة المشاركة في خطة لا تزال قيد الإعداد لضمان سلامة الممرات المائية الاستراتيجية في الخليج.

ودعا إسبر كذلك إلى المساعدة في منع التوتر مع إيران من اتخاذ مسار عسكري وتحويله إلى المسار الدبلوماسي.

وقال للصحفيين ”لا نسعى لصراع مسلح مع إيران لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة. يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس ضعف“، متحدثا عن مباحثاته خلف الأبواب المغلقة في مقر حلف الأطلسي ببروكسل.

