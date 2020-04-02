  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. ظريف لترامب: "ايران ليس لديها وكلاء"

ظريف لترامب: "ايران ليس لديها وكلاء"

منشور 02 نيسان / أبريل 2020 - 08:15
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس، إن بلاده لا تبدأ الحروب لكنها تلقن الدروس لمن يفعلون ذلك

وأضاف ظريف في تغريدة على "تويتر" أن "إيران ليس لديها وكلاء كما يزعم ترامب بل أصدقاء".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني ردا على توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لإيران، بأنها ستدفع ثمنا باهظا إذا ما هاجمت القوات الأمريكية المنتشرة في العراق.

وفي وقت سابق قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن "كتائب حزب الله" العراقي تعتزم مهاجمة مصالح عسكرية أو دبلوماسية أمريكية في العراق.

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...