ظريف لترامب: "ايران ليس لديها وكلاء"

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس، إن بلاده لا تبدأ الحروب لكنها تلقن الدروس لمن يفعلون ذلك

وأضاف ظريف في تغريدة على "تويتر" أن "إيران ليس لديها وكلاء كما يزعم ترامب بل أصدقاء".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني ردا على توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لإيران، بأنها ستدفع ثمنا باهظا إذا ما هاجمت القوات الأمريكية المنتشرة في العراق.

وفي وقت سابق قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن "كتائب حزب الله" العراقي تعتزم مهاجمة مصالح عسكرية أو دبلوماسية أمريكية في العراق.

Don’t be mislead by usual warmongers, AGAIN, @realDonaldTrump:



Iran has FRIENDS: No one can have MILLIONS of"proxies"



Unlike the US—which surreptitiously lies, cheats & assassinates—Iran only acts in self-defense. Openly



Iran starts no wars, but teaches lessons to those who do — Javad Zarif (@JZarif) April 2, 2020