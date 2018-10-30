ظريف: للمرة الأولى أوروبا تقف في وجه العقوبات الأمريكية
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنها المرة الأولى التي يحاول فيها الأوروبيون الوقوف ضد سياسات واشنطن ويفكرون في آليات للتعويض عما تلحقه العقوبات من خسائر.
وأضاف ظريف في حوار مع مراسل شبكة "سي بي أس" الأمريكية أمس الاثنين أن العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران قد تكون لها تداعيات اقتصادية لكنها لا تغير السياسات، وأن الولايات المتحدة باتت مدمنة على العقوبات وتعتقد أن العقوبات هي إكسير حل كل المشاكل.
وتابع: "هم في الحقيقة يلحقون الضرر بالشعب ونحن كحكومة ملتزمون بخفض تداعيات العقوبات إلى أدنى حد ممكن".
وحول العقوبات المقررة في الرابع من نوفمبر القادم قال ظريف: "نحن بعد هذه العقوبات سنرد على الأمريكيين وفقا لبرامجنا".
ونفى ظريف ما ورد عن أحد أعضاء لجنة الأمن القومي بشأن وجود وساطة عمانية للحوار مع واشنطن لكنه أشار إلى أن بلاده لا ترفض مثل هذه المبادرات قائلا: "نحن لا نرفض هذه الإمكانية وقد جرى ذلك في السابق ويمكن أن نكرره مرة أخرى".
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