ظريف: لن نعود لمفاوضات "النووي" بشروط جديدة

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن التفاوض بشأن الاتفاق النووي قد انتهى، مشددا على أنه لن تتم اضافة شيء إليه أو شطب شيء منه.

وقال ظريف في حوار له مع التلفزيون الإيراني مساء أمس، نشرته وكالة "إرنا" الإيرانية،

"إيران موجودة في الاتفاق، ومن ينبغي عليه العودة إليه هي الولايات المتحدة"

وأكد ظريف أن "إيران أمضت المراحل المختلفة للمادة 36 من الاتفاق النووي، في حين انتهك نظام ترامب هذه المادة من دون المضي بمراحلها"، لافتا إلى أن نظام ترامب "لم يخرق الاتفاق فقط بل أرغم أيضا الدول الأخرى، وأعضاء الاتحاد الأوروبي على خرقه".

وفي شأن أوروبا

اعتبر ظريف أن الأوروبيين مدينون للشعب الإيراني وقال: "إن الأوروبيين ليست لهم أي سلطة على شركاتهم التي تأتمر بإيعازات أميركا".

وعما يتوقعه من إدارة بايدن قال الوزير الإيراني إن "الوقت مازال متوفرا أمام إدارة بايدن لتعديل تصريحاتهم"، معتبرا أنها "لم تتخذ القرار حتى الآن عما ستفعله"، قائلا: "تصريحاتهم غامضة ولا معنى لها، ولكن مازال الوقت متوفرا أمامهم لتعديل تصريحاتهم".

وحول ما قيل عن حضور السعودية في أي اتفاق قادم بين أمريكا وإيران، أكد وزير الخارجية الإيراني أنه لم يتم الإقرار بوجود مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي ليحضرها أو لا يحضرها السعوديون