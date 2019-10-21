ظريف: مستعد لزيارة السعودية لحل الخلاف معها

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه مستعد لزيارة المملكة العربية السعودية لحل الخلافات معها في حال كانت الظروف مهيأة لذلك

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن ظريف اليوم الاثنين قوله إن: "إيران ترحب بأي مبادرة لخفض التوتر في المنطقة، ومستعدون للتعاون مع أي خطوة لإنهاء الحرب في اليمن".

وأضاف: "إيران ستقف دوما إلى جانب الشعب اليمني، ونؤمن أن إنهاء الحرب سيساعد الشعب اليمني في الوهلة الأولى".

وأكد وزير الخاريجية الإيراني على أن المفاوضات رئيس الوزراء الباكستاني مع عمران خان حول اليمن متواصلة.