ظريف من بكين: لن تكون هناك حرب في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لن تكون هناك حرب في المنطقة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي دولة في المنطقة أن تواجه إيران

وأضاف في تصريح من بكين، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يسعى إلى الحرب، لكن في إدارته هناك من يريدون دفعه إلى الحرب.

ولفت إلى أن إسرائيل ودول في المنطقة تسعى لفرض سياساتها على الإدارة الأمريكية عبر المال.

وقال ظريف إن مستقبل الاتفاق النووي الذي عقدته الدول الكبرى مع بلاده في يد المجتمع الدولي، موضحا أنه ينبغي تبديل المواقف السياسية حول الاتفاق النووي إلى إجراءات عملية واقتصادية.

وقد غادر وزير الخارجية الإيراني، العاصمة الصينية بكين، اليوم السبت، عائدا إلى طهران بعد جولة آسيوية زار خلالها تركمانستان والهند واليابان والصين