ظريف: هكذا سينتحر محمد بن سلمان !!

شبهه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اي هجوم اميركي على بلاده بالانتحار السياسي لفريق (ب) الذي يرمز الى مجموعة قياديين يعادون سياية النظام الايراني

وفريق "فريق ب" بالنسبة لظريف يعني بولتون (جون) مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبن سلمان (محمد) ولي العهد السعودي، وبن زايد (محمد) ولي عهد أبوظبي.

وتساءل ظريف: "هل يقبل العالم المتحضر بـ"بلطجية" أمريكا ضد الذين يلتزمون بالقانون وينفذون قرار مجلس الامن الدولي؟.

وتحاول ايران تجاوز خط العقوبات الاميركية الخانقة على بلاده، وكان قد طلب من الهند اخذ كميات كبيرة من النفط باسعاد تفضيلية، الا ان نيودلهي اعتذرت في الوقت الذي فاوض المسؤول الايراني اليابانيين للبقاء ضمن قائمة المستوردين كما يتوده الجمعة الى الصين لعرض نفط بلاده عليهم