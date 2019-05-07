ظريف يتحدث عن حاملة الطائرات الأمريكية و"عملاء واشنطن"

نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء تغريدة على حسابه في موقع تويتر علق فيها على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نيتها إرسال حاملة طائرات إلى المنطقة

واعتبر ظريف أن "تراجع شعبية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو سبب مخاوفها الأمنية وليست إيران".

وتابع: "إذا كانت الولايات المتحدة وعملاؤها لا يشعرون بالأمان، فذلك لأن شعوب المنطقة تحتقرهم - إلقاء اللوم على إيران لن يغير ذلك"، وفق تعبيره.



وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قال الأحد إن الولايات المتحدة "ستنشر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية أبراهام لنكولن وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى إيران".