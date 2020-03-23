ظريف يتهم واشنطن بإعاقة مكافحة كورونا عالميا

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين، الولايات المتحدة بإعاقة مكافحة فيروس كورونا عالميا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ظريف على حسابه في موقع تويتر، أعرب فيها عن ترحيبه بالمنشادات الدولية لرفع العقوبات الأمريكية عن بلاده.

وأضاف: “يقدّر الشعب الإيراني الحملة العالمية المتزايدة التي يبذلها قادة الحكومات والمجتمع المدني الذين يدعون إلى رفع العقوبات الأمريكية غير القانونية”.

وتابع: “الولايات المتحدة لا تصغي، وتعيق الكفاح العالمي ضد فيروس كورونا”.

وشدد أن الحل الوحيد، رفض العقاب الجماعي الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيران إلى 1685، والإصابات إلى 21 ألفا و638، بحسب آخر حصيلة الأحد.

وحتى صباح الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 339 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد عن 14 ألفاً، أغلبهم في إيطاليا، الصين، إسبانيا، إيران، فرنسا والولايات المتحدة، بينما تعافى أكثر من 99 ألفاً. (الأناضول)