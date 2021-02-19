ظريف يجدد دعوة إيران لرفع غير مشروط لكل العقوبات التي فرضها ترامب

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة دعوة بلاده لرفع غير مشروط لكل العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018، غداة ترحيب واشنطن بإجراء مباحثات لإحياء الاتفاق.

وكتب ظريف عبر تويتر “التزاما بـ(قرار مجلس الأمن الدولي رقم) 2231، ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترامب”، مؤكدا “عندها سنعكس فورا كل الإجراءات التعويضية التي اتخذناها” اعتبارا من 2019، وشملت التراجع عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق 2015، ردا على الانسحاب الأمريكي منه. (أ ف ب)