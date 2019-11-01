ظريف يدعو أمريكا إلى العودة للاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تويتر اليوم الجمعة، إنه ينبغي على الولايات المتحدة العودة إلى اتفاق عام 2015 النووي بين طهران والقوى الكبرى، مضيفا أن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران تظهر فشل سياسة واشنطن.

وقال ظريف، بدلا من أن تورط نفسها أكثر، ينبغي للولايات المتحدة التخلي عن سياساتها الفاشلة والعودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي).

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي، وأعادت فرضت العقوبات على إيران، وفرضت أمس، الخميس، عقوبات على قطاع البناء الإيراني، وكذلك على التجارة في 4 مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية.

وقال ظريف، تعريض عمال البناء لإرهاب اقتصادي لا يظهر سوى أقصى فشل لسياسة الضغوط القصوى الأمريكية.

وأضاف بوسع أمريكا فرض عقوبات على كل رجل وامرأة وطفل، لكن الإيرانيين لن يخضعوا أبدا للترهيب.