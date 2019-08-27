ظريف يستبعد عقد لقاء بين ترامب وروحاني

استبعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء، احتمال عقد لقاء بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والاميركي دونالد ترامب قبل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الذي خرجت منه العام الماضي.

جاء ذلك في ردّه على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون حول استعداد باريس لعقد لقاء بين ترامب وروحاني، وفق وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

ونقلت الوكالة عن ظريف قوله: “خلال زيارتي إلى مدينة بياريتز (الفرنسية)، قلت لا اتصور إجراء لقاء بين الرئيس الإيراني وترامب قبل أن تعود أمريكا إلى الاتفاق النووي”.

وأضاف: “إنه لا يهمنا ما الذي دار بين الفرنسيين والأمريكيين وهذا شأنهم، لكن بالنسبة لنا، لن نجري أي لقاء مع الأمريكيين”.

وتساءل ظريف مستنكرا: “كيف يمكن إعادة الظروف الحالية إلى ما قبل، بعد الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة (من الاتفاق النووي) وسنة من تقاعس الاتحاد الأوروبي”.

وأعرب عن أسفه من واقع أن الأوروبيين بحاجة إلى بعض التراخيص من الولايات المتحدة من أجل تنفيذ التزاماتهم.

وعن محادثاته في مدينة بياريتز الفرنسية، قال الوزير الإيراني إن المفاوضات كانت تدور حول كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي، من خلال الوفاء بالتزامات الأطراف الأخرى.

وأضاف: “خلال هذه الاجتماعات تحدثنا أيضا عن الالتزامات والإجراءات التي يتعين على الأوروبيين اتخاذها، وكانت هناك مناقشات جيدة”.

يذكر أن ظريف كان التقى الأحد، كلا من رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، ووزير خارجيتها، جان إيف لودريان، وممثلين عن ألمانيا وبريطانيا، على هامش قمة الدول الصناعية السبع الكبار، في مدينة بياريتز الفرنسية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنه لن يكون هناك أي تطور إيجابي في علاقة بلاده مع واشنطن دون رفع العقوبات عن طهران.

