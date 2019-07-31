ظريف يغازل دول الخليج والامارات تنفي تخليها عن السعودية

نفى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، وجود "شق الصف السعودي الإماراتي عبر ملفي اليمن أو إيران مؤكدا أن "علاقة البلدين استراتيجية وتحالفهما تعزز بالتضحيات".

قرقاش: التحالف مع السعودية معمد بالدم

وكتب قرقاش عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن "شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل، والإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات، وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات"، لافتا إلى أنه "في خضم ذلك، آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها"​​​.

وأضاف قرقاش "لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة، وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات"، متابعا: "ما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة، وينأى عنها المواطن القطري ويعاني منها".

واعظي: ابعدنا الامارات عن السعودية

وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، أكد اليوم الأربعاء، أن الإمارات تعمل على تغيير نهجها تجاه اليمن، وباتت تتبع مواقف جديدة تختلف عن مواقف السعودية.

وقال واعظي إن تخفيض الإمارات لأعداد قواتها في اليمن دليل على هذا "التغيير في النهج".

وأضاف أنه "ينبغي أن يبقى الخليج آمنا، وضمان ذلك يتم عبر دول المنطقة"، كما عبر عن أمله بأن "يكون الخليج خاليا من أي قوات أجنبية، لكن تطبيق ذلك عمليا يبدو أمرا صعبا".

يذكر أن قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد قاسم رضائي، التقى أمس قائد قوات خفر السواحل الإماراتي، العميد محمد علي مصلح الأحبابي، "لبحث سبل توسيع العلاقات الدبلوماسية وتعزيز أمن الحدود بين البلدين".

وأشاد رضائي بالعلاقات "التاريخية العريقة" في مختلف الأصعدة والمجالات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ارتياح اماراتي للاجتماع بالايرانيين

في الاثناء أبدى مصدر بوزارة الخارجية الإماراتية ارتياحه لنتائج الاجتماع الدولي المشترك السادس لفرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات وإيران الذي عقد في طهران أمس.

وقال مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية سعادة الزعابي، إن "الاجتماع يأتي استكمالا للقاءات الدورية السابقة للجنة المشتركة بين البلدين، والتي تم تشكيلها لبحث مسائل تجاوز الصيادين للحدود البحرية، وحل مسائل الإفراج عن المخالفين لقواعد الصيد، ومكافحة عمليات التهريب، ويأتي في سياق حرص الإمارات على شؤون مواطنيها بمن فيهم الصيادون.

وأبدى الزعابي ارتياحه للنتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي "اقتصر حسب جدول الأعمال على ما يتصل بشؤون الصيادين المواطنين ووسائل الصيد المملوكة لهم، مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات في ظل الاحتياجات العملية المتعلقة بالحدود البحرية بين البلدين".

غزل ايراني للخليج العربي

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن الإمارات دولة جارة كما السعودية والبحرين، معربا عن أمله في أن يتقلص عدد أعضاء فريق "ب" ويقتصر على نتنياهو وبولتون.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين بعد ختام اجتماع مجلس الوزراء، وحول التغيير في نهج الإمارات تجاه القضايا الإقليمية، صرح وزير الخارجية قائلا: "لقد ذكرنا دائما أننا مهتمون بعلاقات حسن الجوار، دولة الإمارات جارتنا كما هي السعودية والبحرين".

وأضاف ظريف أن "المسؤولين الإيرانيين قالوا دائما إننا مهتمون بعلاقات حسن الجوار، إذا غيروا سياساتهم وتوقفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وبشأن طلب بومبيو إجراء محادثات مع وسائل الإعلام الإيرانية، أفاد جواد ظريف بأن زيارته إلى الولايات المتحدة هي "لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، وهناك، تطلب وسائل الإعلام الأمريكية مني إجراء مقابلات، وأنا أرد بشكل إيجابي على بعض تلك الطلبات على أساس احترامي للشعب الأمريكي"، مشددا على أن بلاده لا تعادي الشعب الأمريكي، ولكنها ترفض سياسات الحكومة الأمريكية.

وبين ظريف أن معظم المقابلات التي أجراها لم تبث بشكل مباشر، وجرت جميعها في مقر إقامته لأنه لا يسمح له بالذهاب إلى الاستوديوهات.

وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن بومبيو بدأ حاليا سياسته الدعائية، فيما كانت هناك طلبات عديدة لإجراء مقابلات مع المسؤولين الأمريكيين، والتي رفضت كلها، مضيفا: "لكنه الآن يريد أن يقول إننا لا نستطيع التحدث إلى الشعب الإيراني، وهي خدعة تافهة للغاية لأنه كانت لديهم الفرصة للتحدث مع الشعب الإيراني لكنهم رفضوها".