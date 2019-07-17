ظريف يهدد الخليج: البحرين تستضيف مؤتمر دولي يناقش التهديد الايراني

تستضيف البحرين اجتماعا دوليا لبحث "مواجهة التهديد الإيراني" في منطقة الخليج وفق ماافاد المبعوث الأمريكي لشؤون إيران، برايان هوك.

واوضح المسؤول الاميركي خلال جلسة للمجلس الأطلسي، حضرها كذلك وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع سيعقد تطويرا للمؤتمر الذي عقد في وارسو في فبراير الماضي لمناقشة "الخطر الإيراني".

وأضاف أن الدعوة للمشاركة ستوجه إلى جميع الدول الـ 65 التي حضرت اللقاء في وارسو.

وأشار هوك إلى أن الولايات المتحدة تريد مشاركة مزيد من دول الشرق الأوسط في المبادرة الأمريكية لتأمين الملاحة في الخليج.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه لن يكون أحد في مأمن حال اندلاع حرب في المنطقة، معتبرا أن السعودية والإمارات تشاركان في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد بلاده.

وأشار ظريف، في مقابلة مع قناة "BBC" البريطانية، إلى أن إيران والولايات المتحدة كانتا على وشك حرب بينهما، حيث قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أوقف هجوما على مواقع إيرانية قبل 10 دقائق من تنفيذه، على خلفية إسقاط طائرة مسيرة لقوات بلاده من قبل الحرس الثوري، يوم 20 يونيو.

وأوضح ظريف أن ترامب تم تحذيره مسبقا من أن إيران ستتخذ إجراءات مضادة للدفاع عن نفسها، في حال إقدام الولايات المتحدة على تنفيذ أي خطوات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية.

وتابع ظريف، مجيبا عن سؤال حول طبيعة الخطوات الإيرانية المحتملة وإمكانية استهدافها حلفاء الولايات المتحدة مثل السعودية والإمارات: "لا نتخذ إجراءات عشوائية... الولايات المتحدة تشن حاليا حربا اقتصادية على إيران، وهناك دول تقدم لها مساعدة لوجستية واستطلاعية، وهذا يعني أنها أيضا تشارك في هذه الحرب".

وتابع ظريف، ردا على سؤال توضيحي حول إمكانية استهداف السعودية والإمارات: "لا أعتقد أنه سيكون هناك أحد في مأمن حال اندلاع الحرب في المنطقة، لكن دعونا نتجنب الحرب، ولا نحتاج إلى نشوبها".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تسعى لتشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، عقب حوادث استهداف ناقلات النفط في الفترة الأخيرة، والتي تعتبر واشنطن أن إيران هي من يقف وراءها.