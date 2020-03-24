ظهور فيروس جديد في الصين تنقله القوارض!

باغت الصين فيروس جديد ظهر في مدينة ووهان، موطن كورونا المستحد، غير انه ينتقل عن طريق الفوارض وليس الخفافيش، كما هي الحال مع الكورونا.

وقال خبراء ان الفيروس الذي أطلق عليه "هانتا فيروس"، تشبه أعراضه إلى حد كبير فيروس كورونا المستجد، وقد تم رصد حالة وفاة واحدة جراءه بينما يخضع 32 شخصا للفحص بعد مخالطتهم للمتوفى.

وقالت تقارير أن أعراض فيروس هانتا تتشابه إلى حد ما مع أعراض فايروس كورونا، الذي يشمل الحمى والصداع وآلام البطن وغيرها.

وكان الفيروس قد انتشر من قبل في الصين ودول أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينات.

وبيّنت التقارير، أن هانت هو فيروس قاتل لكنه لا ينتقل من شخص إلى آخر وإنما ينتقل عن طريق القوارض.

وقالت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني الثلاثاء إنها سترفع كل القيود المفروضة على السفر من وإلى الإقليم في 25 مارس آذار باستثناء مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وأضافت اللجنة إنه سيتم رفع القيود المفروضة على مغادرة ووهان في الثامن من أبريل نيسان. وأغلقت السلطات ووهان منذ 23 يناير كانون الثاني.

