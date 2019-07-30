ظهور للأمير أحمد بجانب الملك سلمان في جنازة أخيهما

ظهر الأمير السعودي أحمد بن عبد العزيز، إلى جانب شقيقه، الملك سلمان، في جنازة أخيهما غير الشقيق، بندر بن عبد العزيز، الاثنين.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام سعودية، مشاركة وزير الداخلية، ولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف، في الجنازة التي أقيمت في المسجد الحرام، بمكة المكرمة.

كما حضر صلاة الجنازة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ومجموعة من كبار الأمراء، وأعضاء هيئة كبار العلماء.

ومنذ عودته المثيرة للجدل إلى المملكة، في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، لم يظهر الأمير أحمد سوى في مناسبات رسمية قليلة.

فيما كان ظهور محمد بن نايف نادرا أيضا، منذ إقالته من جميع مناصبه قبل نحو عامين، وتنصيب ابن عمه، محمد بن سلمان، وليا للعهد عوضا عنه.

يشار إلى أن الأمير بندر بن عبد العزيز، كان يكبر الملك سلمان بنحو 12 سنة، ويتقلد عدد من أبنائه مناصب رفيعة (فيصل: أمير الرياض، تركي: قائد القوات الجوية الملكية، عبدالله: وزير الحرس الوطني). (عربي21)