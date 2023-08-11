عائلة الاعور في السويداء تحتجز 6 من عناصر الجيش السوري

قالت مصادر اعلامية في مدينة السويداء السورية ان مجموعة من عائلة الاعور احتجزت 6 من عناصر نقطة تفتيش على ابواب المدينة ردا على مماطلة الجيش باطلاق سراح احد افراد العائلة لديها

وحسب موقع السويداء 24، حيث تم التوصل لاتفاق يقضي بإطلاق سراح الموقوف ك.الأعور، مقابل الإفراج عن المحتجزين الستة من عناصر الجيش السوري.

وشهدت السويداء خلال 48 ساعة احتجاز عدة عناصر وضباط، رداً على توقيف ك.الأعور، الذي تقول عائلته إن اعتقاله كان تعسفياً، وأنهم اضطروا للتصعيد بهذه الطريقة، نتيجة عدم تجاوب السلطات مع الوساطات.

وقالت تقارير انه تم توقيف المذكور في دمشق في تاريخ 6 آب 2023 من دون الكشف عن التهمة التي اعتقل على اثرها

وقد قامت قوات الجيش بنشر تعزيزات في محيط المراكز الأمنية، ونقاط التفتيش على طريق دمشق السويداء تمنع عناصر الجيش والقوى الأمنية من دخول المحافظة بشكل مؤقت