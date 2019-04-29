عائلة الفلسطيني المتوفي في سجون تركيا: بلاد الكفار اشرف من اردوغان ..فيديو

نفت عائلة فلسطينية من قطاع غزة، مزاعم الأمن التركي حول انتحار ابنها في السجون التركية، مؤكدة أن ابنها لم ينتحر بل تم قتله داخل السجن.

جاء ذلك بعد إعلان تركيا، أن الفلسطيني المعتقل لديها زكي مبارك حسن، انتحر في أحد سجونها، بعد أن زعمت تجسسه لصالح الإمارات.

وقال زكريا مبارك حسن، شقيق زكي، إن ”شقيقه لم ينتحر وإنما تم قتله أثناء اعتقاله داخل السجون التركية“، نافيًا ما ورد في الإعلام التركي حول انتحار شقيقه.

بلاد الكفار أشرف منهم

وأكد زكريا : ” أخويا اتقتل في السجن عشان ما تظهر براءته ، لكن أنا عندي ملف القضية كله وهنشره ” .

وطالب حسن بإجراء تحقيق في مقتل أخيه، مطالبًا السفارة الفلسطينية في أنقرة بالتدخل وإظهار النتائج الحقيقية، بعيدًا عن المزاعم الإعلامية التركية.

وهاجم زكريا تركيا قائلاً : ” هذي تركيا العظيمة .. والله بلاد الكفار أشرف منهم” .