عائلة خاشقجي تفتح بيت عزاء له في مدينة جدة

الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي

أعلن صلاح خاشقجي ، نجل الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي ، الذي قتل في شجار في قنصلية الرياض في اسطنبول بتركيا منذ حوالي شهر ونصف ، عن تلقى العزاء في وفاة والده ابتداء من غد الجمعة .

وقال صلاح في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر :” إنا لله وإنا إليه راجعون سيقام عزاء الفقيد جمال خاشقجي من الجمعة إلى الأحد بمنزل الفقيد بمدينة جدة. اللهم تغمده برحمتك وألهمنا الصبر في مصابنا “.

وأضاف في تغريدة أخرى: “نتلقى عزاء السيدات بمنزل الفقيد جمال خاشقجي بمدينة جدة من الإثنين إلى الأربعاء “.

كانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس إن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل بواسطة خمسة أشخاص في قنصلية الرياض في اسطنبول “تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج المبنى” مشيرة إلى أن “رئيس مجموعة التفاوض هو من أمر بقتلة “.

وطالبت النيابة السعودية اليوم الخميس بقتل 5 أشخاص أمروا وباشروا جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي .

وجاء في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الخميس أنه وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين بشأن قضية مقتل المواطن خاشقجي والبالغ عددهم (21) موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مشيرة الى “إحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم”.

واضافت الوكالة أن النائب العام ” طالب بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”.