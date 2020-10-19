مشفى هداسا يستدعي عائلة صائب عريقات وزوجته تطمئن

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين، بأن إدارة مستشفى هداسا طلبت من عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الحضور لرؤيته.

ونفى الكاتب في صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية اليؤور ليفي، وفاة صائب عريقات، حيث صرح بأنها غير صحيحة.

وأشار اليؤور ليفي إلى أن حالة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حرجة ولا زال على قيد الحياة.

وظهرت زوجته في فيديو تؤكد تحسن صحة زوجها

وتدهورت صحة صائب عريقات يوم الاثنين، مرة ثانية بعد ليلة مستقرة أمضاها في مستشفى هداسا عين كارم.

نفت عائلة امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عرقات الانباء عن وفاته وفي اتصال هاتفي مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نفت دلال عريقات، وفاة والدها بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، لكنها أشارت إلى إنه في حالة صحية حرجة.

جاء النفي بعد ان تواترت التغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن وفاة عريقات في مستشفى هداسا عين كارم في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948

العديد من اصحاب الصفحات تحدثو عن اختراقات لحساباتهم روجت لمثل هذه المعلومات

وكانت آخر التطورات اعلان مستشفى هداسا عين كارم في القدس ، صباح اليوم (الاثنين) ، أن حالة الدكتور صائب عريقات تدهورت ، وهو الآن مخدر اصطناعيا وفي حالة حرجة.

وقالت ادارة المشفى” بعد ليلة مستقرة أمضاها الدكتور صائب عريقات في مستشفى هداسا عين كارم حصل تدهور على صحته صباح اليوم حيث تم تنويمه اصطناعيا وتم تصنيف وضعه بالحرج”.

ادارة مستشفى هداسا عين كارم وضعت عائلة الدكتور والسلطة الوطنية بصورة وضعه الصحي كما اعلنت انها على اتصال وتنسيق صحي ودولي لبحث طبيعة العلاج.

وكان عريقات ، 65 عاما ، قد تم تشخيص اصابته بكورونا قبل نحو 10 ايام ، وتم نقله امس الى مستشفى في القدس عندما كانت حالته خطيرة.

في مستشفى هداسا عين كارم ، أفادت الأنباء أن عريقات يشكل تحديًا كبيرًا في علاج الكورونا نظرا لانه زرع رئة .

من جهتها أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، بأن الرئاسة الفلسطينية، والحكومة، ووزارة الصحة، يتابعون الحالة الصحية لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، بعد تدهورها.

وأشارت الوزيرة إلى أن عريقات نقل إلى مستشفى هداسا عين كرم الإسرائيلية، لمتابعة المشاكل الصحية التي يعاني منها بعد زراعة الرئة، حيث كان بحاجة إلى مركز متخصص بمتابعة مثل هذه الحالات، خاصة بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت، أن "الوزارة على تواصل دائم مع الأطباء المعالجين له، للاطلاع على آخر التطورات حول حالته الصحية أولا بأول".

وأعلن الكاتب الصحفي الإسرائيلي في صحيفة "يدعوت أحرنونوت" العبرية، اليؤور ليفي، عن أن "شائعات وفاة صائب عريقات غير صحيحة، عريقات بحالة حرجة، ولا زال على قيد الحياة".

ونقل عريقات الأحد الماضي إلى مستشفى هداسا عين كارم إثر تدهور صحته، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري عن إصابته بفيروس كورونا في بيته بالضفة الغربية، ونقل إلى المستشفى بطلب من المسؤولين الفلسطينيين.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية إن عريقات، بحاجة إلى رعاية عاجلة لأنه يعيش برئة مزروعة منذ 2017.