عاجل.. إصابة 4 مستوطنين في عملية إطلاق نار بغور الأردن

أفادت وسائل اعلام عبرية، نقلا عن مسؤولين اسرائيليين، بإصابة 4 مستوطنين، اثنتين منهم في حالة حرجة، عقب عملية إطلاق نار نفذها مسلحون فلسطينيون ضد حافلة تقل مستوطنين، على شارع 90 بغور الأردن.

وقالت القناة 13 العبرية أن عملية إطلاق نار جرى تنفيذها في شارع 90 في الأغوار الشمالية.

من جانبها قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن 4 مستوطنين أصيبوا في عملية إطلاق النار قرب غور الأردن؛ منهم إصابتين بالرصاص وأخرتين بشظايا زجاج الحافلة.

وأطلق مقاومون فلسطينيون النار على حافلة بين الحمرا وبقاعوت، في غور الأردن بالمنطقة الواقعة شرق محافظة نابلس.

🎥 #فيديو من مكان عملية إطلاق النار تجاه حافلة للمستوطنين في غور الأردن خلّفت إصابتين جراح خطيرة pic.twitter.com/AUzGGoEzOr — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) September 4, 2022

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن مسلحين يستقلون سيارة مسرعة، أطلقوا النار تجاه الحافلة؛ أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، من بينهم سائق الحافلة.

وأعلن جيش الاحتلال، منطقة عملية إطلاق النار في غورة منطقة عسكرية مغلقة لملاحقة منفذي عملية إطلاق النار تجاه حافلة للمستوطنين، والتي أسفرت عن عدد من الإصابات بينهم إصابة خطيرة جدًا.

وقال الإعلام العبري إن "العملية نفذت بسيارتين، الأولى وصل بها منفذو العملية، وبعد إتمامهم العملية أشعلوا النار بها، وانسحبوا بسيارة ثانية من المكان".

وأفادت إداعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم القبض على شابين عند مدخل احدى القرى يشتبه انهم منفذي العملية.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” خلال تموز/ يوليو الماضي 588 عملًا مقاومًا؛ أدت إلى جرح وإصابة 18 إسرائيليًّا.