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عاجل: استشهاد 3 جنود سوريين في غارة اسرائيلية على دمشق

منشور 24 شباط / فبراير 2022 - 12:23
الدفاعات "أسقطت معظم الصواريخ المعادية"
الدفاعات "أسقطت معظم الصواريخ المعادية"

قالت مصادر عسكرية سورية ان ثلاثة جنود على الاقل استشهدو في عدوان اسرائيلي جديد على العاصمة دمشق في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس

وافادت المصادر عن وقوع بعض الخسائر المادية جراء القصف على مواقع في محيط دمشق

 

 

وأوضحت الوكالة أن "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت بعد منتصف الليلة لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط  العاصمة السورية  وأضافت أن الدفاعات "أسقطت معظم الصواريخ المعادية"، دون تقديم تفاصيل عن الأضرار. 

 

 

وقالت تقارير اعلامية مقربة من النظام السوري ان اسرائيل نفذت عدوانها برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفه بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

 

 

واعلن وزير الخارجيةا لسوري فيصل المقداد محذرا اسرائيل  بان نفذ بلاده قد بدا ينفذ

كلمات دالة:دمشقغارة اسرائيلية

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