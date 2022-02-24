عاجل: استشهاد 3 جنود سوريين في غارة اسرائيلية على دمشق

قالت مصادر عسكرية سورية ان ثلاثة جنود على الاقل استشهدو في عدوان اسرائيلي جديد على العاصمة دمشق في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس

وافادت المصادر عن وقوع بعض الخسائر المادية جراء القصف على مواقع في محيط دمشق

وأوضحت الوكالة أن "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت بعد منتصف الليلة لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط العاصمة السورية وأضافت أن الدفاعات "أسقطت معظم الصواريخ المعادية"، دون تقديم تفاصيل عن الأضرار.

#عاجل

دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق pic.twitter.com/uoNtXpQiQQ — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) February 23, 2022

وقالت تقارير اعلامية مقربة من النظام السوري ان اسرائيل نفذت عدوانها برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفه بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

البارحة هدد وزير خارجية الأسد إسرائيل بقوله "إن صبرنا يجب ألّا يُختبر" وفي اليوم نفسه اختبرت إسرائيل صبره وقصفت سوريا.

أعتقد أن الجميع يعرف نتيجة الاختبار😂 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 23, 2022

واعلن وزير الخارجيةا لسوري فيصل المقداد محذرا اسرائيل بان نفذ بلاده قد بدا ينفذ