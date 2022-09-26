عاجل: استقالة رئيس البرلمان العراقي

اعلنت مصادر عراقية ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تقدم باستقالته وقال ان المجلس سيصوت عليها يوم الاربعاء المقبل

وعلق النائب السابق مشعان الجبوري بالقول في تغريدة عبر تويتر، إن"الاربعاء القادم جلسة مجلس النواب لانتخاب بديل حاكم الزاملي في منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب وسيحل محله النائب محسن مندلاوي اما قصة النظر باستقالة رئيس مجلس النواب فهدفه الحصول على تجديد الثقة دعم الائتلاف الجديد له عندما يتم رفض الاستقالة".

لن نصوت على استقالة الحلبوسي — حسين عرب (@HuseinAraab) September 26, 2022

من جهته عبر النائب المستقل حسين عرب، الاثنين، عن رفضة التصويت على الاستقالة وقال عرب في تغريدة عبر تويتر "لن نصوت على استقالة الحلبوسي".

وبحسب جدول اعمال الجلسة المقبلة التي نشرها البرلمان، فان"جدول الاعمال يتضمن التصويت على استقالة الحلبوسي".